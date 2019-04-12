Şekerde sözleşme dönemi

Şeker-İş Sendikası ile Kayseri Şeker’e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında çalışan bin 372 işçiyi kapsayan iki yıllık Toplu İş Görüşmelerinin biran önce mutabakata varılarak, tamamlanması bekleniyor. Kayseri Şeker Fabrikası toplantı salonunda başlayan Toplu İş sözleşme müzakere heyetinde Kayseri Şeker adına, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcılarından İsmail Gedik, Kazım Duygulu, Sırrı Doğanlı, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Şafak, Şeker-İş Sendikası adına Genel Sekreter Fevzi Şengül, Mali sekreter İlhan Özyurt , Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü hasan Apaydın katıldı.