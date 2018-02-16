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Şekerde özelleştirme

SORGUN ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nın özelleştirme konusu uzun bir aradan sonra yeniden gündeme taşındı.

Şekerde özelleştirme

SORGUN ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nın özelleştirme konusu uzun bir aradan sonra yeniden gündeme taşındı.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Şekerde özelleştirme

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Yozgat Şeker Fabrikası ile birlikte Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ihale açılacağını açıkladı. 10 şeker fabrikasının varlık satışı yöntemiyle özelleştirileceği bildirildi. Özelleştirmeler için hazırlanan şartnamelerde, şeker fabrikalarının daha önceki özelleştirme ihalelerinde Danıştay'ın iptal kararındaki gerekçelerin dikkate alındığı kaydedildi. Yatırımcılara Şeker Kurulu tarafından belirlenecek kotalar çerçevesinde, beş yıl boyunca yerli pancardan şeker üretimi şartı getirildiği, fabrikanın pancar ekim alanlarından 5 yıl süre ile üreticilerin pancar alımını sürdürecekleri hatırlatıldı.

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