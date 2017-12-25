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Şekerde kadro eylemi

YOZGAT Şeker Fabrikası'nda geçici olarak çalışan Şeker-İş Sendikası'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı.

Şekerde kadro eylemi

YOZGAT Şeker Fabrikası'nda geçici olarak çalışan Şeker-İş Sendikası'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Şekerde kadro eylemi

İşçiler adına konuşan Şeker-İş Sorgun Şubesi Başkanı Turgut Gözübüyük, kadro müjdesi beklediklerini söyledi. Fabrikada geçici olarak çalışan 89 işçi, fabrika önünde toplanarak hükümet tarafından kendilerine kadro verilmesini istedi. Grup adına basın açıklaması yapan Şeker-İş Sorgun Şubesi Başkanı Turgut Gözübüyük, geçici işçilerin çalıştıkları iş yerinde kalifiye eleman ve usta olarak görev yapıp, vardiya tuttuklarını, bu işçilere kadro verilmesinin devlete hiçbir mali yük getirmeyeceği gibi, üretime ve iş barışına daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti. Gözübüyük, "Geçici işçilerimiz üretim başladığı zaman işbaşı yapıp, üretim bitince işten çıkartılıyor. Onlar işten çıkarıldığı zaman da revizyon döneminde elaman eksikliği yaşandığından, fabrikanın tüm işleri taşeron firmalara verilmektedir. İşinde uzman olmayan bu işçiler sanayimize katkı sağlamadığı gibi, bunlardan istenilen verim de alınamamaktadır" dedi

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