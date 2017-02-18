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Şekerde hedef büyük

18 Şubat 2017 Cumartesi 06:10
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Yozgat bölgesindeki üreticilerin de en önemli gelir kapısından biri olan Kayseri Şeker Fabrikası her geçen yıl hedefini ve ürün pörtföyünü geliştiriyor.

Şekerde hedef büyük
Kayseri Şeker tarafından üretilen stick şekerin piyasada tutulması ve artan taleplerin karşılanması için Stick Şeker paketleme tesisindeki çalışmalara ağırlık verildiği belirtildi.
Kayseri Şeker  tarafından üretilen paketli şekerin pazarlanması amacı ile kurulan Pan Pazarlama şirketi, artan talepler üzerine her geçen gün pazarlama ağını ve ürün yelpazesini genişletiyor.
Özellikle son zamanlarda tüketici tarafından rağbet gören  ve 2016 yılında 50 milyon adet stick şeker talebini karşılayan Pan Pazarlama şirketi  2017 yılı için stick şekerdeki hedefini  100 Milyon adet olarak belirledi.
Pan Pazarlama Şirketinin Kayseri ve civarında pancar ekimi yapılan 12 bölgede Zincir Market, Yerel Market, İmalatçı, Toptancı, Market, Bakkal, Cafe-Büfe-Kahvehane, Resmi Kurumlar, Özel Kurumlar, Şarküteri gibi 2200 aktif müşterisi yanında stick şeker alanında da özellikle kamu kurumlarından yoğun talep geldiği belirtildi.
Kayseri’de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden  Gıda üretim izin belgesi alan tek kuruluş olan Kayseri Şeker adına Pankristal Stick şeker  markası ile üretim yapılmakta olup talep halinde özel baskılı üretim de yapılmaktadır.
Ayrıca; Kayseri ve çevre İllerde  Stick şeker perakende satışlarında   artan talepler nedeniyle ürünler marketlerde 1 kğ lık paketler halinde tüketicilere sunulmak suretiyle bu taleplerin de karşılanacağı belirtildi.
Ülkemizde Stick şeker standardı oluşturulurken bir paket stick şeker’in bir küçük küp şeker ağırlığı olan 3 gram ölçüsü alınmıştır.
Ancak,  Stick şeker sektöründe  ülkemizde artan talepler karşısında bu işi merdiven altı üretim yapmak suretiyle bazı imalatçıların şeker ağırlığını net yerine bürüt ağırlık olarak kullanıp piyasada haksız rekabete yol açması üzerine tüketicilerde oluşan güven sarsıcı bu uygulamalara  karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. 

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