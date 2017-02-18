Şekerde hedef büyük

Kayseri Şeker tarafından üretilen stick şekerin piyasada tutulması ve artan taleplerin karşılanması için Stick Şeker paketleme tesisindeki çalışmalara ağırlık verildiği belirtildi.

Kayseri Şeker tarafından üretilen paketli şekerin pazarlanması amacı ile kurulan Pan Pazarlama şirketi, artan talepler üzerine her geçen gün pazarlama ağını ve ürün yelpazesini genişletiyor.

Özellikle son zamanlarda tüketici tarafından rağbet gören ve 2016 yılında 50 milyon adet stick şeker talebini karşılayan Pan Pazarlama şirketi 2017 yılı için stick şekerdeki hedefini 100 Milyon adet olarak belirledi.

Pan Pazarlama Şirketinin Kayseri ve civarında pancar ekimi yapılan 12 bölgede Zincir Market, Yerel Market, İmalatçı, Toptancı, Market, Bakkal, Cafe-Büfe-Kahvehane, Resmi Kurumlar, Özel Kurumlar, Şarküteri gibi 2200 aktif müşterisi yanında stick şeker alanında da özellikle kamu kurumlarından yoğun talep geldiği belirtildi.

Kayseri’de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Gıda üretim izin belgesi alan tek kuruluş olan Kayseri Şeker adına Pankristal Stick şeker markası ile üretim yapılmakta olup talep halinde özel baskılı üretim de yapılmaktadır.

Ayrıca; Kayseri ve çevre İllerde Stick şeker perakende satışlarında artan talepler nedeniyle ürünler marketlerde 1 kğ lık paketler halinde tüketicilere sunulmak suretiyle bu taleplerin de karşılanacağı belirtildi.

Ülkemizde Stick şeker standardı oluşturulurken bir paket stick şeker’in bir küçük küp şeker ağırlığı olan 3 gram ölçüsü alınmıştır.