ŞEKERDE GERi ADIM YOK!

Bozdağ, Yozgat'ta 'kalkınma ve istihdam’ konulu bilgilendirme toplantısına katılarak, katılımcıların sorularını yanıtladı. Bozdağ, özelleştirmenin, milletin de devletin de pancar üreticisinin de fabrikada çalışan işçilerin de yararına olduğunu kaydetti. Şu anda işçilerin herhangi birisinin kaybı bulunmadığının altını çizen Bozdağ, ‘’Tamamı 4/B kapsamında kamuya geçiriliyorlar. Devlet garantisinde işlerine devam edecekler. Fabrikalar çalışmaya 5 yıl süreyle devam edecek. Ondan sonra da çalışacaklarını düşünüyoruz; çünkü ortaya konan rakamları gördüğünüz de bu fabrikaların çalışacağı çok aşikardır. Çalışma garantisi var. Kotaların azaltılması söz konusu değil. Kotayı 2 yıl kullanmayan bir fabrikanın kotası iptal edilecek, Hazine'ye geçecek ve o kota yine başka fabrikalara verilecektir. Yozgat'taki çiftçilerimiz diğer İllerimizdeki pancar üreticilerimiz, bugün ne kadar pancar üretimi yapıyorsa yarın da o kadar ekmeye, üretmeye devam edecek" dedi.

Bozdağ, pancar üretim alanlarında daralma olmayacağını, nişasta bazlı şekerin kotasını da yüzde 10'dan, yüzde 5'e çektiklerini anlattı. Bozdağ, ‘’Hani nişasta bazlı şeker üreticilerini kolluyordu. Çiftçiyi kollamıyordu. Bu, tamamen kamuoyunu aldatmaya, insanlarımızı hükümetimizin aleyhine döndürmeye dönük yalandan ibarettir. Biz nişasta bazlı şekerin kotasını aşağı çekmek suretiyle şeker pancarından, şeker üretimine ayrıca bir destek verdik. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde üretim devam edecektir. Milletimizin, devletimizin, çiftçimizin yararınadır. Bundan bir zarar olması söz konusu değildir. İki tane fabrika satılmıştır. Tahmini bedellerin çok çok üzerinde satılmıştır. Satış şeffaf yapılmaktadır. Canlı yayında verilmektedir. Herkesin gözü önünde kim en yüksek rakamı verirse onlar bunu almaktadır. Milletin hakkı, hukuku son kuruşuna kadar korunmaktadır. Bundan sonra da aynı şeye devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını özelleştirilmesi milletimizin hayrınadır" diye konuştu.

