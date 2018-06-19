Şeker’de bayram coşkusu

Kayseri Şeker Fabrikası Şeker Gölü tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü, Bölge Müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Şeker çalışanları aileleri ile birlikte katıldılar. Kayseri Şeker yöneticileri bayramlaşmaya gelen çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler. Tören esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bayramlaşmaya çalışanların ailecek katılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.