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Şeker zehir oldu!

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde 1990 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından temeli atılan 1998 yılında açılışı yapılan Yozgat Şeker Fabrikasında işçiler eylem yaptı.

Şeker zehir oldu!

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde 1990 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından temeli atılan 1998 yılında açılışı yapılan Yozgat Şeker Fabrikasında işçiler eylem yaptı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Şeker zehir oldu!

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından temeli atlına, 1998 yılında dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından açılışı yapılan Yozgat Şeker Fabrikasında her şeyin tadı kaçtı. Özelleştirme kapsamına alınan fabrika, aradan geçen süreye rağmen ne özelleşti, ne devlette kaldı. Başta Yozgatlı üretici çiftçi mağdur olurken, fabrikadan ekmek yiyen işçiler de ortada kaldı. Özelleştirme sonucu mağdur edilmeyecekleri vaat edilen işçilerin bazıları ise işten çıkarıldı. Yozgat’ta üretim için bacası tüten fabrikada 110 taşeron işçisi de ortada kaldı. Önceki gün fabrika önünde toplanan bir grup işçi, durumu protesto ederek hak arama ve kadro talebiyle eylem yaptı.
Haber: Mustafa TEKER
Foto:Durali DOĞAN

 

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