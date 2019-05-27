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Şeker yatırımları anlatıldı

KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.

Şeker yatırımları anlatıldı

KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Şeker yatırımları anlatıldı

Akay, Kayseri Şeker’in çalışmaları ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası kampanya hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Akay, şeker şirketi olarak Yozgat bölgesindeki çiftçilere de en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, ‘bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak, bölgeye daha fazla neler yapabiliriz, daha başarılı nasıl olabiliriz, çiftçimize daha fazla nasıl kazanmasını nasıl sağlarız’ noktasında gayret ettiklerinin altını çizdi. Kayseri Şeker Başkanı Akay, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi de ziyaret ederek, tebrik etti, görevinde başarı diledi. Akay, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’ndan verilen iftarda ise, Boğazlıyan Şeker Fabrikasına bu sene yapılan 40 bin tonluk bir şeker deposunun, fabrikanın büyük bir ihtiyacını karşıladığını söyledi. Akay, ‘’Aynı zamanda arıtma tesisi ihtiyacı da vardı, onlarla birlikte 2019 yılında Boğazlıyan da yaklaşık 20 milyon civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Biz bu yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu kadar ağır bedelin altına girmenin yanında yatırımlarımızdan hiçbir şekilde ödün vermiyoruz.  Aslında Boğazlıyan çok yatırım isteyen çok yatırım hak eden bir ilçe, bir bölge. Boğazlıyan’ın daha fazla yatırıma ihtiyacı var. Biz bunu biliyoruz görüyoruz ve bunu da planlamaya çalışıyoruz. Boğazlıyan da yaptığımız 40 bin tonluk lisanslı deponun artık yetişmediğini, bu lisanslı deponun kapasitesinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz, bu konuda çalışmalar yapacağız’’ diye konuştu.

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