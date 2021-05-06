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Yozgat
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Şeker taşınmazı satıldı

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı, Yozgat ile birlikte Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir illerinde bulunan bazı taşınmazlar özelleştirildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:52
Şeker taşınmazı satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı Yozgat ile birlikte Kahramanmaraş, Muş ve Nevşehir'deki bazı taşınmaz ve üzerindekilerin ‘satış’ yöntemiyle özelleştirildi. İhale ilam ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucu, en yüksek teklifi veren kişilere satışı, bu kişilerin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi kararı alındı. TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Erzincan'ın Çayırlı ilçesi, Balıklı Köyü'ndeki 22 bin 300 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekilerin, ‘satış’ yöntemiyle yapılan ihale sonucu, 126 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet İçen'e satılmasına karar verildi. Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Mahallesi'ndeki 30 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın ihalesi sonucu 280 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Lütfü Küçük'e satıldı. Çadırkaya Mahallesi'ndeki 11 bin 255 metrekare ve 17 bin 435 metrekare yüzölçümlü iki taşınmaz ve üzerindekilerin de 1 milyon 11 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Abdullah Yıldız'a satışı kararlaştırıldı.  Aynı kurum adına kayıtlı, Sivas'ın Suşehri ilçesi Karaağaç Köyü'ndeki 7 bin 604,74 metrekare, 10 bin 362,93 metrekare ve 26 bin 851,33 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindekilerin bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 1 milyon 331 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Metehan Yaman'a satılmasına karar verildi. (aa) 

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Şeker Taşınmazı Satıldı
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