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Şeker satışı yargıya taşındı

ŞEKER Fabrikaları’nın özelleştirilmesinin Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu ileri süren Halkın Kurtuluşu Partisi, yargıya başvurdu.

Şeker satışı yargıya taşındı

ŞEKER Fabrikaları’nın özelleştirilmesinin Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu ileri süren Halkın Kurtuluşu Partisi, yargıya başvurdu.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Şeker satışı yargıya taşındı

HKP Yozgat İl Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Türkiye Şeker Fabrikaları şirketi bünyesinde bulunan 25 fabrikadan 14’ünün bir anda satılmasının, şeker üretiminin yarıdan fazlasının özel şirketlerin insafına bırakılması anlamına geleceği ileri sürüldü. Satışın, Türk Ceza Kanunu’nun yer alan ‘Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma’ maddesine aykırı olduğu vurgu yapılarak, satışların durdurulması ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğu ifade edildi.

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