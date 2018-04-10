ŞEKER SATILDI

En yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi fabrikanın yeni sahibi oldu. Türkiye şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ne ait Yozgat Şeker Fabrikası, özelleştirme ihalesi sonucunda 275 milyon lira bedel ile alıcı buldu. Yozgat Şeker Fabrikası için Bergiz A.Ş, İş-Kaya, Mbm Enerji, Albayrak Turizm, Doğuş A.Ş ve Erser Grup olmak üzere 6 şirket katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarflarla elemeli teklifler alınırken, ilk turda en yüksek teklif 201 milyon lira oldu. İkinci turda teklif rakamı 228 milyon 100 liraya yükseldi. Son turda ise açık arttırmaya 3 şirket ile devam edildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira olarak belirlenirken, açık artırmanın sonunda en yüksek teklif 275 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’den geldi. Aynı şirketin geçen Cuma günü Bor Şeker fabrikası ihalesini de kazandığı bildirildi.

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine itiraz eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na girmek için mücadele etti. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri dün gerçekleştirildi. İçeride ihale süreci devam ederken dışarıda ise gerginlik yaşandı. Özelleştirmeye itiraz eden CHP'liler Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hizmet binasına girmeye çalıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da kapıya tırmanarak bahçeye girmeye çalıştı, ardından da basın açıklaması yapmak istedi ancak buna müsaade edilmeyince güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşandı.

