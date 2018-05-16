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Şeker Personeline eğitim

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nda çalışan işçiler, çeşitli konularda eğitim aldı.

Şeker Personeline eğitim

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nda çalışan işçiler, çeşitli konularda eğitim aldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
92 Okunma
Şeker Personeline eğitim

Fabrika çalışanlarına, saha cihazları, Laboratuvar ve Proses Ölçü Kontrol Ürün Grupları, hassas tartım cihazları tanıtımı yapılıp, eğitim çalışması gerçekleştirildi. Üretkenliği, kaliteyi, standartlarla uyumluluğu ve güvenliği birleştirip, mükemmel kalite kontrol sistemleri sayesinde güvenilir üretim yapılmasının hedeflendiği kaydedildi. Şeker Pancarı Kampanya döneminde Pancar çiftçisine eksiksiz bir çözüm sunmak amacıyla Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına, Mettler Toledo Türkiye ekibi tarafından yapılan seyyar tır içinde konulan sistemlerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

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