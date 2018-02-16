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Şeker pancarının ekonomiye katkısı

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikasında bağlı dört pancar bölge müdürlüğünce geçen yıl 68 köyde, 3 bin 819 çiftçi ile 995 bin 365 ton taahhüt sözleşmesi yapıldığı belirtildi.

Şeker pancarının ekonomiye katkısı

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikasında bağlı dört pancar bölge müdürlüğünce geçen yıl 68 köyde, 3 bin 819 çiftçi ile 995 bin 365 ton taahhüt sözleşmesi yapıldığı belirtildi.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Şeker pancarının ekonomiye katkısı

207 bin 964 dekar alanda çiftçinin pancar ekimi gerçekleştirerek, 11'nci dönem pancar alım kampanyasında Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 1 milyon 234 bin 503 ton şeker pancarı üretilip, çiftçiye toplam 291 milyon 776 bin 561 lira ödeme yapıldığı kaydedildi.
2017 yılı kampanya döneminde 1 milyon 450 bin ton şeker pancarı işlendiğini belirten Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, bu işlemede 202 bin 928 ton şeker, 58 bin 971 ton melas, 322 bin 212 ton yaş küspe ve 13 bin 187 ton kuru küspe üretimi yapıldığını açıkladı.
Kampanya döneminde bin 232 personel ve gerçekleştirilen üretimle Yozgat ekonomisine ciddi katkılarının olduğunu da vurgulayan Akay, il ekonomisine toplam 390 milyon 733 bin 986 lira katkı sağlandığını belirtti.

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