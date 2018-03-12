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Şeker özelleştirilecek

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, nişasta bazlı şekerin kotasının daraltılmasına yönelik adımların atılacağını, Şeker Fabrikalarının da hükümetin aldığı karar doğrultusunda özelleştirileceğini söyledi.

Şeker özelleştirilecek

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, nişasta bazlı şekerin kotasının daraltılmasına yönelik adımların atılacağını, Şeker Fabrikalarının da hükümetin aldığı karar doğrultusunda özelleştirileceğini söyledi.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Şeker özelleştirilecek

Bozdağ, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalara yönelik hazırlanan brifing toplantısının ardından partisinin 5’inci İl Kadın Kolları Kongresi’ne katıldı. Bozdağ, toplantılarda gündemdeki konulara değindi, Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili hükümetin karar aldığını hatırlattı. Bozdağ, "Yozgat Şeker Fabrikası özelleştirilme kapsamında. 14 tane şeker fabrikasını da hükümetimiz özelleştirme kararı aldı. Herkes bunu konuşuyor, tartışıyor. Eminim ki Yozgat’ta da bu konuşmalar ve tartışmalar yapılıyor. Bizim şeker fabrikalarını özelleştirirken hedefimiz bu fabrikaların daha verimli bir şekilde işletilmesini, bulundukları illere ülkemize ve çiftçimize daha faydalı hale getirilmesini sağlama hedefini taşımaktadır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini AK Parti hükümetleri hiçbir zaman söylemedi. Biz her zaman özelleştirmeden yana olduğumuzu söyledik. Yozgat’ta da Sorgun Şeker Fabrikası’na gittiğimizde de biz işçilerimizin yüzüne de bunu söyledik, kimseyi aldatmadık, kimseyi kandırmadık. Biz ne yapacağımızı söyleyerek milletimizin arasında siyaset yapıyoruz, bundan sonra da öyle yapacağız" dedi.
ÇİFTÇİMİZ MAĞDUR OLMAYACAK
Şeker fabrikasındaki işçilerin tamamının kadroya geçeceğini ve mağdur olmayacağını ifade eden Bozdağ, "Hiçbir işçimizin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Yozgat pancar üretiminde Türkiye’de en başta yer alan ilimizdir. Pancar üreticimiz mağdur olmayacaktır. Üretim alanlarında bir daralma yaşamayacak, azaltılmaya gidilmeyecek. Kotasını kullanmayan fabrika olduğu zaman o fabrikanın kotası iptal edilecek başkalarına verilecektir. Kim ki çiftçimizi mağdur edecek bir şeye giderse ona verdiğimiz hakkı alacağız. Çiftçimizin hizmet bedeline yansıtacağız. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyeti kesinlikle olmayacak" şeklinde konuştu.
 

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