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Şeker işçileri eylem yaptı

SORGUN ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası'nın satışının yapılmasının ardından, fabrikada çalışan yaklaşık 100 taşeron işçisi, kadro eylemi yaptı.

Şeker işçileri eylem yaptı

SORGUN ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası'nın satışının yapılmasının ardından, fabrikada çalışan yaklaşık 100 taşeron işçisi, kadro eylemi yaptı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Şeker işçileri eylem yaptı

Fabrika önünde toplanan işçiler, 'Kadro beklerken işsiz kalacağız', 'Şeker çalışanı üvey evlat mı?', 'Hani kimse mağdur olmayacaktı' sloganları attı. Burada işçiler adına konuşan Adnan Gözübüyük, kendilerine kadro sözü verilmesine rağmen, yayınlanan 696 sayılı KHK ile büyük şok yaşadıklarını ileri sürdü. Gözübüyük, kadro alamadıklarını, fabrikanın da özelleştirilmesi haberleriyle bir kez daha yıkıldıklarının altını çizdi. Gözübüyük, 12 ay sürekli çalışan ve KİT'lere kadro verilmemesinden dolayı mağdur edilen Yozgat Şeker Fabrikası'nda 111, diğer özelleşen 14 şeker fabrikalarında ise toplam bin 675 kişi olduğunu kaydetti. Gözübüyük, ‘’Başbakanımız ve hükümet yetkilileri fabrikalarla ilgili açıklamalar yapıyor ancak bu açıklamaların hiçbirinde taşeron işçilerinin adı geçmiyor. 'Çalışanlar mağdur edilmeyecek' denildiği halde bizleri kimse görmüyor ve duymuyor. Bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz var ama bunların hepsi bir çırpıda silinip atılıyor. Madem, 'Çalışanlar mağdur olmayacak' deniliyor, o zaman bir milyon taşerona verilen kadroya bizlerin de dâhil olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyetine güveniyor, yetkili kişilerden resmi bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

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