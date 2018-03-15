ŞEKER'iN ALTYAPISI SAĞLAM

Altyapıdan yetiştirdiği futbolcuları A takım kadrosuna dahil ederek, geleceğe hazırlayan yeşil sarılı ekip, transfer sezonunu en rahat geçiren takımlardan birisi olarak biliniyor. Tecrübeli teknik adam Doğan Ayyıldız, sezon öncesinde rakiplerinin transfer çalışması yürütürken, kendilerinin hazırladıkları altyapı takımlarından futbolcuları belirleyip, A takım kadrosuna monte etmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yozgat'ta tüm takımların altyapıya yönelmesi gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam Ayyıldız, ''Dışarıdan transferler yapılıyor. Şampiyonluk turları atılıyor. Sonuç. Yine bizbize futbol oynuyoruz. Dış transferi düşünmüyoruz. Kendi altyapımızdan oyuncular alıyoruz. Şeker bünyesinde bizim gibi Kayseri'de de bir ekip var. Bu ekipten zamanla bazı futbolcular tecrübe kazandırılması için gönderiliyor. Onun dışında tüm oyuncularımız kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporculardır'' dedi.

Ayyıldız, Yozgat'ta altyapıdan yetiştirilen futbolcuların, genç ve yetenekli oyuncuların yer almasıyla ligdeki kalitenin de artacağı gibi, yetiştirilen futbolcular, tecrübe kazandıkdan sonra Bölgesel Amatör Lig takımlarına verilebileceğini, Yozgat'ın üst liglerdeki temsilcilerinin de daha başarılı olabileceklerinin altını çizdi. Ayyıldız, ''Kısır bir döngü içerisindeyiz. Yozgatspor, Bölgesel Amatör Lig'den bir türlü çıkamıyor. Sorgun Belediyespor, her yıl para harcayıp, Amatör Küme Şampiyonluğundan öteye gidemiyor. Biz bize oynuyoruz. Biz bize oynamak için başkalarına vereceğimiz paraları, kendi oyuncularımıza altyapı takımlarımıza harcadığımız zaman ilerleyen zamanda futbolcu fabrikası oluruz'' diye konuştu.