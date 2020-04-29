Şeker, hububat da alacak

TÜRKŞEKER, bu yıl şekerpancarı alımlarının yanında çiftçiye destek amaçlı buğday, arpa, mısır ve yağlık ayçiçeği alımları yapma kararı aldı. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Türkiye Şeker Fabrikalarının, üretim döneminde sıkıntı çeken çiftçilere destek vermek maksadıyla şeker pancarı dışında da hububat alımı yaparak, çiftçiyi destekleyeceğini söyledi. Başer, Korona virüs salgınıyla mücadelede dünyanın takdirini kazanan Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılı çalışmalarının yanında, ekonomik ve sosyal etkilerini asgari düzeye indirmek maksadıyla çalışma ve iş hayatı dışında reel ekonominin can damarı çiftçilere yönelik desteklerinde devam ettirildiğini kaydetti. Başer, Türkiye Şeker Fabrikalarının bu hububat döneminde, şeker pancarının yanında üretim döneminde sıkıntılar çekilen diğer tarımsal ürünlerin üretimine destek vermek amacıyla ‘Sözleşmeli Tarım’ kampanyası ile sözleşmeli olarak arpa, buğday, mısır ve yağlık Ayçiçek üretimi yapan çiftçilere de destek vereceğini anlattı. Milletvekili Başer, Türkiye Şeker Fabrikalarıyla buğday, arpa, mısır ve yağlık ayçiçeği sözleşmesi yapan üreticilere, girdi temininde ve bakım işlerinde kullanmak üzere ürün bedelinin yüzde 20’si kadar faizsiz nakdi avans verileceğini, sözleşmeli üretimle, ürünlerin alım garantisiyle sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarının yüzde 2 üzerinden fiyatlandırılarak, alınacağını vurguladı. Kampanya döneminin çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunan Başer, tarımı Türkiye’nin geleceği açısından stratejik sektörlerin başında gördüklerini, bu nedenle tarımsal üretime özel önem verdiklerini, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak, tarım alanındaki potansiyelini harekete geçirmek için çok büyük emek verdiklerini sözlerine ekledi.