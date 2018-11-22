Şeker hastalarının umudu

Cihaz insülin dozunu ayarlamakta güçlük çeken hastalara büyük kolaylık sağlayacak ve yanlış doz yüklemeden doğacak sıkıntıların da önüne geçecek. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan, şeker hastalarının günlük hayatta kullanmak zorunda olduğu insülinin dozunu ayarlamaya yarayan 'İnsülin Düzenleme Cihazı', düzenlenen yarışmada ödül kazandı. Projeyi hayata geçiren Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Şule Altın, "İnsülin Düzenleme Cihazı, şeker hastalarının günlük kullanmak zorunda olduğu insülinin dozunu otomatik olarak ayarlayan bir cihazdır. Biz bu cihaza öncelikle kişinin kişisel bilgilerini yüklüyoruz. Kilosunu hemoglobin A1 C değeri ve doktorun önerdiği değeri yükleyip kaydedebiliyoruz. Ondan sonra kişi iğne vurulmadan önce ölçtüğü şeker düzeyini cihaza giriyor ve enjekte etmesi gereken insülin dozunu cihaz otomatik olarak ayarlıyor ve iğneye yüklüyor" dedi.