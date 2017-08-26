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Şeker gibi teşekkür!

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin son yıllarda ortaya koyduğu gelişim Yozgatlı’ya şifa olarak yansıyor. Bunun örneklerinden bir tanesi yıllardır şeker hastalığı yaşayan ancak ameliyat sonrası bu rahatsızlığından kurtulan Suna Seyran’la yaşandı. 

Şeker gibi teşekkür!

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin son yıllarda ortaya koyduğu gelişim Yozgatlı’ya şifa olarak yansıyor. Bunun örneklerinden bir tanesi yıllardır şeker hastalığı yaşayan ancak ameliyat sonrası bu rahatsızlığından kurtulan Suna Seyran’la yaşandı. 

26 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Şeker gibi teşekkür!

Yozgat eşraflarından, eski Anavatan Partisi merkez ilçe başkanlarından Nizayi Seyran’ın uzun yıllardır şeker hastalığı bulunan eşi Suna Seyran, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi’nin gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. 
Niyazi Seyran, şeker oranı 500’ler seviyesine çıkan eşi Suna Seyran’ın, Yozgat Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu belirterek, ameliyatı geçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, ekibi ve tüm hastane personeline teşekkür etti. 
Ameliyat sonrası kısa sürede eşi Suna Hanımın sağlığına kavuştuğunu söyleyen Seyran; “Allah Mesut hocamdan ve tüm ekibinden razı olsun. Sadece bir cerrah, doktor değil aynı zamanda iyi bir insan. Hastanemizde ilk andan itibaren bizleri yalnız bırakmadılar. Hastaları ile yakından ilgilenip, ameliyatından sonraki aşamaya kadar takipçi oldular. Şeker ameliyatını Türkiye’de gerçekleştiren birkaç doktordan bir tanesi olan Mesut Hocama teşekkür ediyorum. Eşim önce Allah’ın sonra onun başarılı ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Bozok Üniversitemiz bünyesinde böyle bir hastanenin Yozgat’ta bulunmasını bir şans olarak görüyorum” diye konuştu. 


 

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