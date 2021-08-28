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Şeker genel kurulu yapıldı

Kayseri Şeker’in 66. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:11
Şeker genel kurulu yapıldı

 Hijyen ve mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleşen Genel Kurulda 7 kişiden oluşan Yönetim Kuruluna 5 yeni isim girdi. Divan Başkanlığını Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer, kâtip üyelikleri Halis Lektemur ve Ümit Korkmaz’ın üstlendiği genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Genel Kurul daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ve ibrası ile devam etti. Genel Kurul’da, Kayseri Şeker’in 7 kişilik yönetim kurulu üyeliğine 5 yeni isim girdi. Bağımsız Üyeler Prof. Dr. Mehmet Arslan ve Şaban Güner görevine devam ederken, 8 yıl 2 ay süreyle Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Turhan Özer ile birlikte, yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Akdeniz, Abdullah Borazan, Mustafa Kulak ve Varlık Fonu’nu temsilen yönetimde yer alan Murat Akgüç veda etti. Yerlerine ise, Hurşit Dede, Gökhan Güzar, Adem Öner, Metin Demircan ve Varlık Fonu’nu temsilen de Murat Uluğ getirildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in faaliyetlerinin yanı sıra şeker sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akay, ‘’Şeker sektörü, Türkiye’de stratejik bir sektör. Orta Anadolu’da 58 tane ilde, 100 bin civarı çiftçi ailesi bu ürünle geçimini sağlıyor. Belki de bundan daha önemlisi şeker pancarı sayesinde tarımsal faaliyetini sürdürüyor. Eğer şeker pancarı olmayacak olursa Orta Anadolu’daki çiftçilerimizin, tarımsal faaliyetini sürdürmesinde büyük sorunlar ortaya çıkar.  O nedenle şeker pancarı hem stratejik bir ürün hem de mutlak ve mutlak sahip çıkılması gereken bir ürün. Bunu biz her şekilde her platformda anlatıyoruz, dilimiz döndüğünce gücümüz yettiğince elimizden geldiğince anlatıyoruz ve çözüm bulunmasına uğraşıyoruz Şuana kadar olmadı ama hala umudumuz da kesilmedi’’ dedi.

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Şeker Genel Kurulu Yapıldı
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