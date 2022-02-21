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Şeker fabrikasını ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat'ta ilçeleri de ziyaret ederken, Sorgun İlçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikasında da işçiler ile bir araya geldi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:47
Şeker fabrikasını ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat’ın Sarayken ve Sorgun ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Soysal, Yozgat Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti. Fabrika Müdürü Hasan Bedirhan Aka’dan fabrika ve üretim hakkında bilgi alan Soysal, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Soysal, doğup büyüdüğü baba ocağında bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, ‘’Ziyaretimde akraba, dost, arkadaş ve vatandaşlarımızla sohbet etme olanağı buldum. Esnafımızı ziyaret ettim, onların sıkıntılarını, sorunlarını ve şikayetlerini dinledim’’ dedi.
Soysal, esnaf ziyaretinin ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Sorgun Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odasını da ziyaret etti, AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu.

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