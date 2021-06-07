Şeker Fabrikaları Buluşması

Türkşeker, 2020-2021 üretim dönemi raporlarının ve 2021-2022 üretim dönemi planlarının değerlendirildiği 2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi. Yozgat Şeker Fabrikası'nın akışkan yataklı kazanının yapılmasına sunduğu katkılardan dolayı ödül verildi.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkşeker, 2020-2021 üretim döneminde 1 milyon 73 bin ton şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kırdı. Pancar üretimindeki bir asırlık tecrübesinin ardından pancar dışı ürünlerde de sözleşmeli tarım sürecini başlatan Türkşeker'in 2021 Fabrikalar Buluşması'nın mottosu ‘Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar’ oldu. Türkşeker Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Mücahit Alkan, pandemi döneminde etil alkol üretimi ile sağlık sektörüne can suyu olunduğuna işaret etti. Alkan, "Vakıf Katılım ile birlikte yeni kurulan Türkşeker Tarım AŞ ile 'tarladan rafa' felsefesi ile üretilen ürünler ile gıda sektörünün regülasyonuna büyük katkıda bulunuldu. Sözleşmeli tarım ile çiftçi maliyetleri ciddi anlamda minimize edilirken, yeni alınan 1.500 personelle insan kaynağı problemi önemli ölçüde çözüldü. Doğu illerinde çiftçiye verilen primle üretim 2 katına çıkarılırken, küspe ve melas gibi yan ürünler daha katma değerli hale getirildi. Fire ve polar farkları ile ilgili mücadele edilerek üretim maliyetleri minimize edildi. Ayrıca, salçalık domates, patates ve kapya biber gibi ürünlerde hasat döneminde çiftçi lehine piyasa regüle edildi’’ dedi. Yapılacak yeni yatırımlar ile enerji ve bakım onarım maliyetlerinin minimize edileceğini ve pancardaki polar varlığından daha fazla istifade edileceğini belirten Alkan, "Ankara Şeker Fabrikası'nda devreye alınan 23 bin metrekare topraksız serayı diğer fabrikalara da uygulayarak Entegre Üretim Modeli'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda küspe pellet, yem, maya, alkol, organomineral gübre gibi ürünleri de Entegre Üretim Modeli kapsamında üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

FABRİKALARIN

RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Verilen bilgiye göre, Türkşeker 2021 Fabrikalar Buluşması'nın ikinci gününde, Türkşeker'e bağlı fabrikaların röntgeni çekildi. Fabrika müdürleri, fabrikaların performans kriterlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Programın sonunda 2020-2021 üretim döneminde dereceye giren fabrikalara ödül verildi. 9 farklı kritere göre yapılan performans değerlendirmesi sonucu Malatya Şeker Fabrikası birincilik, Ereğli Şeker Fabrikası ikincilik, Erciş Şeker Fabrikası üçüncülük, Eskişehir Şeker Fabrikası ise dördüncülük ödülü aldı. Yozgat Şeker Fabrikası'nın akışkan yataklı kazanının yapılmasına sunduğu katkılardan dolayı Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka ve Türkşeker’in Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurduğu topraksız seranın yapım sürecindeki katkılarından dolayı da Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu'ya teşekkür belgesi verildi.