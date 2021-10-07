Şeker'e Yönetim Sistemi Belgesi

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve güvenlik koşullarının yeterli olması, çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din, dil gibi sosyal ayırımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmemesi, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının güvence altında olması dolayısıyla kurum bu belgeye layık görüldü. Kurumun bu belgeyi alabilmesinde kadın istihdamına vermiş olduğu önem ile engelli çalışan sayısının diğer şirketlere göre daha fazla olmasının da etkisi oldu. Bunların yanı sıra Kayseri Şeker'in spora, sporcuya ve eğitime destek amaçlı yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri de değerlendirmede göz önünde bulunduruldu.