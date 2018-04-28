Şeker değerlendirmesi

Başkan Akay, özelleştirme ihalelerine, yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, Fabrikalardaki diğer yöneticiler, Bölge Müdürleri, Sendika Başkanıyla birlikte, Kayseri Şeker olarak çiftçi adına katıldıklarını kaydetti. Akay, ‘Arkadaşlarımız, Bu ihale sürecini takip etmek için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerinden Ankara’ya kadar gelerek Kayseri şeker çiftçisinin ve yönetiminin, Kurumuna, şeker pancarına, fabrikasına, işine ne kadar sahiplendiğini gösterdiler. Biz, şeker sektörünün içerisinde varız ve bu Şeker sektörünün içerisindeki varlığımızı da daha güçlü bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Bunu da birlik beraberlik içerisinde yapabiliriz. Ülkelerin güçlü olması nasıl ki Milletin birliği, bütünlüğüyle mümkün oluyorsa, şirketlerin de güçlü olması Yönetimi, çalışanı, çiftçisi ile hep birlikte birlik bütünlük içerisinde olmasıyla mümkün olur. Arkadaşlarımız işlerini güçlerini terk ederek koşturup buralara kadar zahmet edip geliyorlar. Bu davranışları, sektöre ve işine duyulan bir arzunun, isteğin ve heyecanın sonucudur. Ben onun için bütün arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Kayseri şekerin birliğini bütünlüğünü herkese göstermiş oluyorlar herkes bunu bir şekilde fark ediyor. Bizden başka da bu şekilde heyecan duyarak katılan kimse de yok. Biz de bu heyecanı hep beraber yaşıyor ve Kayseri Şeker’in gücünü göstermiş oluyoruz’ diye konuştu.