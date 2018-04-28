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Şeker değerlendirmesi

KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Özelleştirme İhaleleri sonrasında sektöre yeni firmaların katıldığını hatırlatarak, ‘Bu şeker fabrikaları Türkiye'nin önemli, stratejik kuruluşlarıdır. Şeker sektörü stratejik bir sektör ve şeker fabrikaları bölgelerindeki çiftçilerin geçimini sağlama konusunda çok önemli rol üstlenen fabrikalardır. Dolayısıyla bu fabrikaların mutlaka yaşaması ve yaşatılması gerekir. İhaleyi alan firmalar da ümit ediyorum bu anlayış içerisinde hareket edeceklerdir. Biz en azından böyle olmasını temenni ediyoruz ve bu konuda da tamamen karşılıksız olarak onlara yardımcı olmak anlayışı içerisindeyiz’ dedi.

Şeker değerlendirmesi

KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Özelleştirme İhaleleri sonrasında sektöre yeni firmaların katıldığını hatırlatarak, ‘Bu şeker fabrikaları Türkiye'nin önemli, stratejik kuruluşlarıdır. Şeker sektörü stratejik bir sektör ve şeker fabrikaları bölgelerindeki çiftçilerin geçimini sağlama konusunda çok önemli rol üstlenen fabrikalardır. Dolayısıyla bu fabrikaların mutlaka yaşaması ve yaşatılması gerekir. İhaleyi alan firmalar da ümit ediyorum bu anlayış içerisinde hareket edeceklerdir. Biz en azından böyle olmasını temenni ediyoruz ve bu konuda da tamamen karşılıksız olarak onlara yardımcı olmak anlayışı içerisindeyiz’ dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Şeker değerlendirmesi

Başkan Akay, özelleştirme ihalelerine, yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, Fabrikalardaki diğer yöneticiler, Bölge Müdürleri, Sendika Başkanıyla birlikte, Kayseri Şeker olarak çiftçi adına katıldıklarını kaydetti. Akay, ‘Arkadaşlarımız, Bu ihale sürecini takip etmek için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerinden Ankara’ya kadar gelerek Kayseri şeker çiftçisinin ve yönetiminin, Kurumuna, şeker pancarına, fabrikasına, işine ne kadar sahiplendiğini gösterdiler. Biz, şeker sektörünün içerisinde varız ve bu Şeker sektörünün içerisindeki varlığımızı da daha güçlü bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Bunu da birlik beraberlik içerisinde yapabiliriz. Ülkelerin güçlü olması nasıl ki Milletin birliği, bütünlüğüyle mümkün oluyorsa, şirketlerin de güçlü olması Yönetimi, çalışanı, çiftçisi ile hep birlikte birlik bütünlük içerisinde olmasıyla mümkün olur. Arkadaşlarımız işlerini güçlerini terk ederek koşturup buralara kadar zahmet edip geliyorlar. Bu davranışları, sektöre ve işine duyulan bir arzunun, isteğin ve heyecanın sonucudur. Ben onun için bütün arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Kayseri şekerin birliğini bütünlüğünü herkese göstermiş oluyorlar herkes bunu bir şekilde fark ediyor. Bizden başka da bu şekilde heyecan duyarak katılan kimse de yok. Biz de bu heyecanı hep beraber yaşıyor ve Kayseri Şeker’in gücünü göstermiş oluyoruz’ diye konuştu.

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