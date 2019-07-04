Şeker Çalışanına zam

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘Önceki sözleşmede çalışanlarımıza Türkiye’de en yüksek zammı vermiştik. Bizim şampiyonluğu bırakmak gibi bir niyetimiz yok. İddiamızı devam ettiriyoruz ve yine örnek olacak bir çalışma ile sözleşmeye ilave olarak son iki döneme enflasyon farkı uygulaması ilave etmek suretiyle iki yıllık olarak yüzde 42 oranında zam yapmış bulunmaktayız. Ağız tadı ile harcayın’ dedi.