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Şeker Çalışanına zam

KAYSERİ Şeker’e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının çalışma sahalarında Şeker-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan bin 356 personeli ilgilendiren 28’inci Dönem Toplu iş sözleşmesi, iki yıl için toplamda ortalama yüzde 42 zam artış oranı üzerinden imzalandı.

Şeker Çalışanına zam

KAYSERİ Şeker’e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının çalışma sahalarında Şeker-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan bin 356 personeli ilgilendiren 28’inci Dönem Toplu iş sözleşmesi, iki yıl için toplamda ortalama yüzde 42 zam artış oranı üzerinden imzalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Şeker Çalışanına zam

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘Önceki sözleşmede çalışanlarımıza Türkiye’de en yüksek zammı vermiştik. Bizim şampiyonluğu bırakmak gibi bir niyetimiz yok. İddiamızı devam ettiriyoruz ve yine örnek olacak bir çalışma ile sözleşmeye ilave olarak son iki döneme enflasyon farkı uygulaması ilave etmek suretiyle iki yıllık olarak yüzde 42 oranında zam yapmış bulunmaktayız. Ağız tadı ile harcayın’ dedi.

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