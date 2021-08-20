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Şeker, bir ilke daha imza attı

Enerji verimliliği konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sanayi kuruluşları arasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker bir verimli projeyi daha hayata geçirdi.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:05
Şeker, bir ilke daha imza attı

Bünyesinde bulundurduğu Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında bulunan toplam 4 bin 613 adet eski tip aydınlatma armatürlerini T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunduğu Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) kapsamında yeni nesil ve çok daha verimli LED armatürler ile değiştirildi. Her iki fabrikanın da VAP projesi olarak onaylanan ilk projeleri olması projeyi daha özel ve anlamlı kıldı. Kayseri Şeker bünyesinde bulunan ve İSO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesine sahip olan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında mevcut bulunan 4 bin 613 adet eski tip aydınlatma armatürleri yenilendi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduğu Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında yeni nesil ve çok daha verimli LED armatürler ile değiştirilerek yılda toplamda bir milyon 744 bin 93 KWH enerji tasarrufu ve 2 yıldan daha az bir geri ödeme süresi amaçlandı. 

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