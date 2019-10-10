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Şeker, 420 Bin Ton Alım Yapacak

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta şeker pancarı hasadı devam ederken, Sorgun ilçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikası’nın, bu yıl 420 bin ton şeker pancarı alımı yapacağı belirtildi.

Şeker, 420 Bin Ton Alım Yapacak

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta şeker pancarı hasadı devam ederken, Sorgun ilçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikası’nın, bu yıl 420 bin ton şeker pancarı alımı yapacağı belirtildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Şeker, 420 Bin Ton Alım Yapacak

Yozgat Valisi Kadir Çakır, pancar alımına başlayarak üretime geçen Yozgat Şeker Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabrika Müdürü İrfan Kantürk’ten bilgi alan Vali Çakır, “1998 yılında kurulan ve ülkemizde bulunan 33 fabrikadan biri olan Yozgat Şeker Fabrikası, şu anda 286 personel ile çalışıyor. 6 ilçe, 2 bin 900 çiftçiden toplam 420 bin ton pancar alımı yapacak olan fabrika, bu yıl içerisinde 375 bin ton şeker üretimi yapacak. Günlük ortalama 4 bin ton pancar işleyen fabrikada 400 ton şeker üretimi yapıyor” dedi. Fabrikayı gezerek incelemelerde bulunan Vali Çakır, işçilerle sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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