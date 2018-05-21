ŞEHRiN YENi YÜZÜ

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arkasında, projelendirilen Yozgat Park geniş peyzaj alanları, iş yerleri, lokanta ve diğer sosyal tesisler, kış mevsimi için kapalı çocuk oyun alanlarından oluşuyor. Yaklaşık 6 milyon liralık harcama ile açılması planlanan Yozgat Park, mevcut Kent Park alanında daha büyük bir alanı kapsıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, projeyle ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını hatırlatarak, ‘’Bu gibi projeleri artırarak, şehrin bir bölgede sıkışmasının önüne geçmek, şehrin daha geniş bir alana yayılmasının ve batıya doğru açılmasını sağlamak amacındayız” dedi.

Başkan Arslan, Yozgat Park projesinde son düzenlemelerin yapıldığının da altını çizerek, ‘’Yozgat'ın yeni Saat Kulesi ve Meydanı etrafında oluşturulan Yozgat Park, iş, ticaret merkezleri, dükkanları, sosyal ve sportif tesisleri, mescidi, yeşil alanları ile birlikte açılış için gün sayıyor. İşyerlerimiz esnaf kardeşlerimiz tarafından tutuldu ve çalışmaya başladı bile. Haziran'ın ikinci haftasında Yozgat Park Meydanı'nda bir araya geleceğimiz 2 bin kişilik iftarda, Yozgat'ımıza güzel bir tesis daha kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Atılan bu adım şehrin imkanlarının Saat Kulesi ve Kent Park'ın dışındaki mahallelere de ulaşması, yeni semtlerin, hayat merkezlerinin oluşturulması açısından önemli bir adımdır’’ diye konuştu.

