Şehrin ufku açıldı

Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye olarak uyguladıkları büyük proje ve hizmetlerin geleceğe hitap eden, uzun vadeli işler olduğunu hatırlattı. Başkan Arslan, günü kurtaracak işler için devletin parasını harcamadıklarını belirterek, “Geleceğe hitap edecek büyük çapta işler yaptık. Bu işlerin halkımız nazarında takdir görmesi bizleri bahtiyar etmiştir” diye konuştu. Başkan Kazım Arslan, şehrin ufkunu ve önünü açan işler yapmanın görev başındaki yöneticiler için bir takım sorun ve sıkıntıları de beraberinde getirdiğini vurguladı. Başkan Arslan, “Yozgat’ın biriken sorun ve sıkıntılarına köklü çözümler üretirken, elbette tepki alacağız. Günü kurtarmak adına iş yapsak hiç tepki almazdık” diye konuştu. Başkan Arslan, kalıcı hizmetlerin ve şehrin önünü açan uygulamaların halk tarafından takdirle karşılandığını ifade ederek, “Bizim için önemli olan halkın tepkisi ve onların düşüncesidir. Halkımız yaptığımız kamulaştırmalara, yıkım ve yapımlara güçlü destek sunuyor. Şehrinin değiştiğini görmek halkımızı memnun ediyor” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ta yaşanan değişimi gurbetteki Yozgatlıların daha iyi gözlemlediğini de sözlerine ekleyerek, “Dışarıdaki hemşerilerimizden de övgüler alıyoruz. Yozgat’ın yeni yüzü ve gelişimi onları da sevindiriyor. Bunu bize de olumlu tepkilerle anlatıyorlar. Yapımının sonuna gelinen projelerimiz de tamamlandığında, Yozgat’a yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz ve yapacaklarımız daha net anlaşılacak ve görülecektir” ifadelerini kullandı.

