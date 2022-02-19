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ŞEHRiN DOKUSUNA UYGUN KÜTÜPHANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı ziyaret eden Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Oktay’ın talimatları ile Yozgat’ın dokusuna uygun, içerisinde müze ve kültür merkezinin de bulunduğu yeni bir kütüphane binasının yapılacağını bildirdi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:14
ŞEHRiN DOKUSUNA UYGUN KÜTÜPHANE

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay'ı ziyaret ederek Yozgat’ta yaptıkları çalışmalar ve kütüphane projesi hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binasının şehrin dokusunu bozmadan yapılacağını söyleyen Çiftçi, Yozgat’ta klasik kütüphane hizmetlerinin çok ötesinde, kültür, sanat, tarih ve edebiyat merkezi olacağını bildirdi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Bey’e yeni halk kütüphanesi projesinde desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat ilimize daha konforlu, kolay erişilebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan yeni kütüphane binamızın projesi hayırlı olsun. Kültür merkezi ve müzemizin de içinde olması ilimize kültürel bir miras olarak kalacaktır. Yeni halk kütüphanesi, şehrin en gözde yerlerinden Lise Caddesi ve Sivas Caddesinden kolay ulaşılabilecek,  her yaştan okura, sanatsevere açık olacak, Yozgat’ın sanat ve kültür odağı olacaktır’’

Son Güncelleme: 18.02.2022 15:22
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