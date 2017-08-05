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Şehri boyadılar

Yozgat'ta 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında kaldırım boyama etkinliği yapıldı.

Şehri boyadılar

Yozgat'ta 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında kaldırım boyama etkinliği yapıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Şehri boyadılar

18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kaldırım boyama etkinliğine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ellerine fırça alan Başkan Arslan ve İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu, vatandaşlarla birlikte kaldırım bordür taşlarını boyadı. 
ÖRNEK OLDU
Belediye Başkanı Kazım Arslan, eline fırça ve boyaları alarak kaldırımları boyadı. Farkındalık oluşturmak maksadıyla bu etkinliği yaptığını söyleyen Başkan Arslan, “Her sene olduğu gibi bu sene de Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamındaki faaliyetlerden biri olarak kaldırımları boyadık.
Keşke bu şehirde yaşayan herkes bir avuç insan tarafından yapılan bu sembolik çalışmaya katkı sunabilseydi” dedi.
Farkındalık oluşturmak, temizliğe ve düzene dikkat çekmek adına yapılan çalışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Başkan Arslan, “Sabaha kadar temizlenen şehri, yerlere gelişigüzel attıkları çekirdek, kağıt, nohut, mısır, naylon, izmarit gibi atıklarla akşama kadar acımasızca kirletenlerin de, bir gün bu gibi çalışmalara katkı sunacaklarına dair umudumuzu ise devam ettirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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