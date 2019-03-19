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Şehitlikte tören

YOZGAT’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi münasebetiyle Yozgat Şehitliğinde tören düzenlendi.

Şehitlikte tören

YOZGAT’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi münasebetiyle Yozgat Şehitliğinde tören düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Şehitlikte tören

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.yıl dönümü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Şehitler için Kuranı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edilip karanfil bırakıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır şehitlik defterine duyg ve düşüncelerini yazdı ve tören son buldu.

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