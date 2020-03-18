ŞEHiTLiKTE SAYGI DURUŞU

YOZGAT'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Yozgat Şehitliği’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Geçtiğimiz yıllarda yoğun katılım ile gerçekleştirilen ve çeşitlik etkinlikler düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri için tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sade bir tören düzenlendi. Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şehitler için dua edildikten sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılardan bulunan Çakır, "Özellikle yurt dışından gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkan ve hastalık belirtisi olan olursa mutlaka Alo184 hattına ihbar edilsin. Bu bizim için önemli bir süreç, bunu en iyi, en hafif şekilde atlatmak zorundayız. Sağlık Bakanlığımızın talimatları hem bizlere geliyor hem de televizyonlar aracılığıyla halka duyuruluyor. Bu talimatlara harfiyen uyalım" dedi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de katıldı.