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Şehitlik ziyareti

Yozgat Valisi Ziya Polat önderliğinde arife günü Yozgat Şehitliği ziyaret edilerek şehit kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:11
Şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı nedeniyle Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen şehitlik ziyaretine Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan ziyarette Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, gazilerimiz ve şehitlerimiz dua okudu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edilirken, kabirlere karanfil konuldu. Vali Polat, şehitlerin anne ve babalarının ellerini öperek onlarla sohbet etti. Şehitlik ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Polat, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlerimizi ziyaret etmek için Yozgat Şehitliğine geldiklerini söyledi. Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmetle anan Vali Polat, ‘’Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Huzur içerisinde, bereket içerisinde bir ramazanı geride bıraktık. Milletimizin bayrama ulaşmasında tüm emniyet ekiplerimiz, jandarma ekiplerimizi şuan biliyorsunuz Yozgat’ımızı 333 kilometre doğudan batıya olan tüm kavşaklarında, 66 kavşağımızda emniyetimizde, jandarmamızda trafik tedbirlerini aldı. Bayram tedbirlerinin her türlüsünü aldık. Vatandaşımızın huzur ve güvenlik içerisinde bayramda yaşayacağını niyet ediyoruz, biliyoruz. Yozgatlı hemşehrilerimin, ülkemin ve Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizi birliğimizden beraberliğimizden mahrum etmesin. Bu milletin duasından da mahrum etmesin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrar tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize de sağlık sıhhat hayırlı ömürler diliyorum. Bayramınız mübarek olsun’’ dedi. •Mustafa Babayiğit•

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