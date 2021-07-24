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Şehitlik ziyareti

Yozgat’ta il yöneticileri, Kurban Bayramı öncesinde Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:35
Şehitlik ziyareti

Yozgat Şehitliği'ndeki ziyarete, şehit yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Celal Köse, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Ayşegül Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Vali Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi. Polat, "Bizim kültürümüzde arife günü şehitlerimizi, mezarlarımızı ziyaret etmek vardır. Bugün de şehitlerimizi ziyaret ederek ruhlarına dua okuduk, Allah hepsine rahmet eylesin. Bu devlet, bu millet için, bayrak ve ezan için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, onları yetiştiren anne babaların ellerinden öpüyorum, eşlerine çocuklarına hayırlı bayramlar diliyorum. Al bayrak için toprağa düşen binlerce şehidimiz var. Allah'ım hepsinden razı olsun, bizi onlara mahcup etmesin. Onların emaneti kıymetli ailelerimize kapımız, gönlümüz her zaman açık" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehitlik Ziyareti
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