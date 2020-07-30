Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
436.635
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1039
EURO
8.1794

Şehitlik ziyareti

Yozgat’ta il yöneticileri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretinde bulunup, karanfil bıraktı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 17:52
Şehitlik ziyareti

YOZGAT’ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Yozgat Şehitliği'ndeki ziyarete Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Vali Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömür diledi. Polat, Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Pandemi dönemindeyiz, vatandaşlarımızdan istirhamımız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bayramımızı kutlayalım. İmkanımız varsa bayram ziyaretlerini çok kısa tutalım. Telefonla bayramlaşalım, bu bayram el öpmeyelim, birbirimize sarılmayalım, gönülden bayramlaşalım, gönülden bir araya gelelim, lütfen tedbirli bayramlaşalım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
şehitlikKurban BayramıZiyaretBayramIl Yöneticileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Erken bayramlaşma
Erken bayramlaşma
Yakın takip
Yakın takip
Kovid-19 uyarısı
Kovid-19 uyarısı
Tedbirler açıklandı
Tedbirler açıklandı
Kurban pazarı hareketlendi
Kurban pazarı hareketlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim