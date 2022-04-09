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Şehitlik ziyaret edildi

Yerköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177’nci Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçe şehitliği ziyaret edildi.  

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:31
Şehitlik ziyaret edildi

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177’nci Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polis Haftası kutlamalarına şehitlik ziyareti ile başlandı. Şehitlik ziyaretine, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, ilçede görev yapan emniyet mensupları ve daire amirleri katıldı. Türk Polis Teşkilatının 7 gün 24 saat halkın huzur ve güveni için görev yaptığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz,  tüm emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladığını belirterek “Şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş olan emniyet teşkilatı mensuplarına Allah’tan rahmet, emekli olmuş teşkilat mensuplarımıza sevdikleri ile uzun ömürler dilerim” dedi.

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