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Şehitlik ve Gazilik anlatıldı

ÇAYIRALAN ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. İsmail Pırlanta katılımcılara ‘Şehitlik ve Gazilik’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Şehitlik ve Gazilik anlatıldı

ÇAYIRALAN ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. İsmail Pırlanta katılımcılara ‘Şehitlik ve Gazilik’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Şehitlik ve Gazilik anlatıldı

Pırlanta, ‘Şehitlik ve Gaziliğin İslam Dinindeki Yeri konulu konferansında, ‘’Sakın Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin, hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz’ dedi.
Kaymakam Fatih Eroğlu, Pırlanta’ya teşekkür plaketi verdi. Çayıralan Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Eroğlu ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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