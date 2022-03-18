Şehitliği ziyareti

Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, vatan ve milleti için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Bozer, yurtta kalan öğrencilerle Yerköy şehitliğini ziyaret ettiklerini belirterek, "18 Mart, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir. Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.