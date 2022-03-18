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Şehitliği ziyareti

Yerköy Molla Hüsrev Yurt Müdürlüğü öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

18 Mart 2022 Cuma 00:05
Şehitliği ziyareti

 Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, vatan ve milleti için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Bozer, yurtta kalan öğrencilerle Yerköy şehitliğini ziyaret ettiklerini belirterek, "18 Mart, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir. Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

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