Şehitliğe çevre düzenlemesi

Yerköy Şehitliği’nde geçen yıl Kaymakamlık tarafından düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Köylerde bulunan şehit mezarları da kontrol edilerek, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Mevsimsel şartlardan dolayı yıpranan mezar taşları üzerindeki isimler tekrar yazıldı. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize vefa borcumuz olduğunu belirten Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, şehitlikte Ağaçlandırma, Gül Bahçesi, Çevre Düzenleme Çalışmaları yapıldığını, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.