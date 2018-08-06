Şehitlerin hatırası sergileniyor

Kılıçarslan, terör örgütü PKK'nın saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve toplumsal olaylarda hayatını kaybeden yaklaşık 160 şehide ait üniforma, gömlek, kravat, şapka gibi eşyaların bulunduğu ‘şehit emanetleri’ isimli sergiyi Türkiye'nin farklı illerinde sergiliyor. Görev yaptığı Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir yıl önce ‘şehitler köşesi’ oluşturmak için harekete geçen, şehit aileleriyle iletişim kuran Kılıçarslan, 5 ay gibi kısa sürede yaklaşık 200 şehidin kıyafetini toplamayı başardı. Kıyafet sayısı artınca ailelerin de tavsiyesiyle sergi açmaya karar veren Kılıçarslan, şimdiye kadar farklı illerde 8 sergi açtı.