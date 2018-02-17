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ŞEHİTLERİN EMANETİ UNUTULMADI

YOZGAT Valisinin eşi Dilek Yurtnaç, vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimizin ailelerini ağırladı.

ŞEHİTLERİN EMANETİ UNUTULMADI

YOZGAT Valisinin eşi Dilek Yurtnaç, vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimizin ailelerini ağırladı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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ŞEHİTLERİN EMANETİ UNUTULMADI

Dilek Yurtnaç, “Şehit ailelerimizi ziyaret ettiğimizde gördük ki şehitlerimiz için evlerinde bir köşe yapmışlar ve bu köşede şehitlerimizin hatıralarını yaşatıyorlar. Bizde Yozgat Valiliği öncülüğünde şehit ailelerimize üzerinde şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu çam sakızı çoban armağanı bir saat yaptırmak istedik. Amacımız şehit ailelerimizin acısını tazelemek değil, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmalarına bir katkıda bulunmak” dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Dilek Yurtnaç, “Üzüntünüz üzüntümüz, acınız acımızdır. Rabbim sabrınızı artırsın. Hem devlet olarak hem şahıs olarak her zaman sizlerin yanındayız ve emrindeyiz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Sizin başınız her zaman dik dursun. Şehit olan evlatlarınızla, eşlerinizle gurur duyun, onlarla iftihar edin. Onlar mukaddes bir amaç için şehit oldular. Peygamberlerin bile gıpta ile baktığı şehitlik mertebesine eriştiler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehit ailelerine Yozgat Valiliği tarafından yaptırılan ve üzerinde şehitlerin fotoğrafının bulunan saat hediye edildi.

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