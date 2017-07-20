'Şehitlerin Çağrısı' oldu!

Çağrı İbiş… O, 15 Temmuz akşamı hainlere karşı verilen mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit düşen Celalettin İbiş’in, babasının şahadet haberini aldıktan sonra sarf ettiği ‘Vatansız kalmamak için, babasız kaldım’ sözleri ile yüreklere kazınan sözün sahibi. Çağrı, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının seneyi devriyesinde ayyıldızlı şanlı bayrağımızı tüm şehitler adına Cumhurbaşkanına ulaştırdı.

Yozgat ile birlikte 81 ilden Türk bayrakları dualar eşliğinde 14 Temmuz Cuma günü yola çıkmıştı. Şehit anne-babalarının, eşlerinin, çocuklarının, kardeşlerinin duaları ile yola çıkan şanlı bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 15 Temmuz akşamı şehit oğlu Çağrı İbiş TBMM’de düzenlenen programla teslim etti.

Çağrı İbiş, yaşadığı duygu yoğunluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çok şükür şanlı bayrağımızı Şehit aileleri adına, bir şehit oğlu olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim etmek bana nasip oldu. Babamdan devraldığım bayrağı ilelebet en yükseklere çıkarmak, taşımak için çalışacağım. Şehitlerimiz var olduğu müddetçe ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hiç birisi tutmayacaktır.”

