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ŞEHiTLERiMiZi SAYGIYLA ANDIK

YOZGAT Merkez ve tüm ilçelerinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, koronovirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

19 Mart 2021 Cuma 00:20
ŞEHiTLERiMiZi SAYGIYLA ANDIK

Yozgat Valiliği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü şehitlikte tören düzenledi. Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı’nın 106 yıllık haklı gururu, Şehitlikte düzenlenecek törenle yaşandı. Yozgat Valisi Ziya Polat ve beraberindeki diğer il yöneticileri, Şehit Aileleri Derneği ile birlikte Şehit Mehmet Koçak’ın eşi Dilek Koçak, Şehit Mustafa Aslan’ın eşi İlkay Aslan’ı ziyaret etti.  Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi. Vali Ziya Polat ve katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şeref defterini imzalayan Vali Ziya Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vali Polat, ‘’Yiğitler şehri Yozgat diyarında en samimi duygularımla ulusumuzun kaderini değiştiren eşsiz bir kahramanlık destanın bağımsız savaşının temelleri atıldığı milletimizin tarihi altın harflerle yazdığı 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Rahmet ve minnetle anıyorum ruhunuz şad mekanınız Cennet olsun emanetiniz emanetimizdir” diye konuştu. 

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ŞEHiTLERiMiZi SAYGIYLA ANDIK
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