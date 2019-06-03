Şehitlerimizi Bayram öncesinde unutmadık

Kaymakam Yılmaz, kurum amirleri, şehit yakınlarıyla birlikte Şehitlik mezarlığını ziyaret etti. Şehitlikteki Programda aziz Şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Ali Tuna tarafından dua edildi. Şehitlikteki Programın sona ermesi ile birlikte Kaymakam Yılmaz, Şehit yakınlarıyla birlikte Akdağmadeni Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde bir süre sohbet etti.
03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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