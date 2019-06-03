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Şehitlerimizi Bayram öncesinde unutmadık

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Şehit Aileleri ile birlikte Şehitliği ziyaret etti, Yasin-i Şerif Okuttu.

Şehitlerimizi Bayram öncesinde unutmadık

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Şehit Aileleri ile birlikte Şehitliği ziyaret etti, Yasin-i Şerif Okuttu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Şehitlerimizi Bayram öncesinde unutmadık

Kaymakam Yılmaz, kurum amirleri, şehit yakınlarıyla birlikte Şehitlik mezarlığını ziyaret etti. Şehitlikteki Programda aziz Şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Ali Tuna tarafından dua edildi. Şehitlikteki Programın sona ermesi ile birlikte Kaymakam Yılmaz, Şehit yakınlarıyla birlikte Akdağmadeni Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde bir süre sohbet etti. 

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