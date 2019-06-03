Şehitlerimizi Bayram öncesinde unutmadık

Kaymakam Yılmaz, kurum amirleri, şehit yakınlarıyla birlikte Şehitlik mezarlığını ziyaret etti. Şehitlikteki Programda aziz Şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Ali Tuna tarafından dua edildi. Şehitlikteki Programın sona ermesi ile birlikte Kaymakam Yılmaz, Şehit yakınlarıyla birlikte Akdağmadeni Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde bir süre sohbet etti.