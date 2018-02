ŞEHİTLERİMİZE VEFA

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘Şehitlerimizin her daim hatırımızda olduğunu göstermek, şehit ailelerimizi sadece belirli gün ve haftalarda değil yıl içerisinde her zaman hatırlamak’ gerektiğini, bu bağlamda projenin geliştirildiğini söyledi. Her ay bir şehidin yakınlarının ziyaret edilip, dualar okunduğunu kaydeden Yoldaş, bu ay Şehit Yılmaz Gündüz’ün ailesini ziyaret ettiklerini kaydetti. Ziyarette, Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yuşa Kılınç ile birlikte Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip idareci, öğretmen ve öğrencileri hazır bulundu. 11 Temmuz 2016 tarihinde şehadet şerbetini içen şehit polis memuru Yılmaz Gündüz’ ün ailesiyle bir araya gelen heyet üyeleri, şehit yakının talep ve isteklerini aldı. Heyet daha sonra Şehidin mezarını da ziyaret ederek, dua etti.