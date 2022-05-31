Şehitlerimiz için yürüdüler

Terminal kavşağına kadar ellerinde Türk bayrakları ile tekbir ve sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, tekrar Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Burada konuşma yapan Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kıyama kalkıp haykırışımız, şehitlere minnet duyduğumuzun ifadesidir. ‘Şehit Vermekten daha acı bir şey varsa oda şehit haberi almaya alışmış toplum olmaktır’ diyen Muhsin Başkanımızın söz ettiği toplum camia teşkilat olmadığımızın ifadesidir. Milletimizin milli şuurunu kaybetmeye başladığı şu zamanda milli duyguyu uyandırmaktır gayemiz. Alperen Ocakları her daim devletinin, milletinin, ordusunun ve polisinin yanında olmuştur, bundan sonrada yanında olacaktır. Nerede bir vatan haini varsa da karşısında dimdik duracaktır. Devlet, millet, bayrak ve şehitlerimiz bizim kırmızıçizgimiz ve en kıymetli değerlerimizdir.Bu değerlere sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur” dedi.

Yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi ve program sona erdi. İHA