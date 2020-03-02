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Şehitlerimiz için Gıyabi namaz

YERKÖY ve Boğazlıyan ilçesinde, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz için Gıyabi Namaz Kılındı.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:41
Şehitlerimiz için Gıyabi namaz

Yerköy Molla Hüsrev Camii'nde Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutulup, Gıyabi Cenaze Namazı kılındı. Siyasi Parti gözetmeksizin tüm partililer gıyabi namaza katılım sağladı. Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu toplu halde namaz kılıp, dua etti. Kahraman Mehmetçiğimize Destek Şehitlerimize Dua programı doğrultusunda Boğazlıyan halkı Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Programa Kaymakam Fatih Okumuş, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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