Şehitlerimiz için Gıyabi namaz

Yerköy Molla Hüsrev Camii'nde Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutulup, Gıyabi Cenaze Namazı kılındı. Siyasi Parti gözetmeksizin tüm partililer gıyabi namaza katılım sağladı. Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu toplu halde namaz kılıp, dua etti. Kahraman Mehmetçiğimize Destek Şehitlerimize Dua programı doğrultusunda Boğazlıyan halkı Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Programa Kaymakam Fatih Okumuş, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.