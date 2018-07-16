Şehitlere vefa

15 Temmuz demokrasi şehidi Mustafa Koçak’ın annesi Züleyha ve babası İbrahim Koçak’ı köydeki evlerinde ziyaret eden Vali Yurtnaç, köy caminde şehit için okutulan mevlidi şerife katıldı. Daha sonra şehidin mezarını ziyaret eden Vali Yurtnaç burada şehidin ruhuna dua okudu. Şehidin baba evine geçen Vali Yurtnaç, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Vatan hainlerine karşı hissiyatlarının ve duruşlarının hiçbir zaman değişmeyeceğini belirten Vali Yurtnaç, “Böyle bir ihanet tarihimizde görülmemiştir. Bu ihaneti hiçbir zaman unutmadık unutturmayacağız. Evlatlarımızı da bu bilgi ve bilinçle yetiştireceğiz. Ben Mustafa Koçak kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Evlatları evlatlarımız, anne babaları anne babamızdır. Devletimiz ve milletimiz her zaman onların yanındadır” dedi.

Vali Yurtnaç, şehidin anne ve babasıyla uzun uzun sohbet ederek, acılarına bir kez daha ortak oldu. Öte yandan Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Salih Altun ise yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Muammer Erkaya ile şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan’ın ailelerini ziyaret ederek yalnız bırakmadılar.

