Şehitlere vefa…

Sincan Yozgatlılar Derneği tarafından şehitler anısına dernek binasında Yasin-i şerif okutuldu.

Son günlerde meydana gelen terör olayları nedeniyle gelen şehit haberlerin ülkemizi yasa boğduğuna dikkat çekildi. Menfur saldırılar sonucu hayatını kaybeden şehitler için Sincan Yozgatlılar Derneği dernek binasında Yasin-i Şerif okutan Başkan Fuat Akkan yaptığı açıklamada; “Bizim geleneklerimizde bizim teamüllerimizde şehitlerimizi, ölülerimizi, ahrete intikal eden yakınlarımızı arkalarından hayır ile yad etmek onları Kuran ile anmak gerekir. Fuat Akkan Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin verildiği, kardeşlik duygularının perçinlendiği, Edirne’den Kars’a kadar milli ve manevi değerlerimizi korumak, bu cennet vatana düşman ayağı bastırmamak için canlarını hiçe sayan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimizi şükranlarla anıyor, Cenab-ı Hakk’tan bir daha ulusumuza böyle acıları yaşatmamasını niyaz ediyoruz” dedi.